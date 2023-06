Brasília

Empresários não gostam de ser vistos em Brasília, mas, na próxima semana, cem deles se reúnem com o deputado federal Julio Lopes (PP-RJ) e com o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) para pedir o destravamento no Senado do projeto de lei que moderniza o registro de marcas e patentes.

Lopes é o líder da Frente Parlamentar de Propriedade Intelectual. Izalci é da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que analisa o projeto hoje parado no Senado.

O texto busca adequar a legislação brasileira ao Protocolo de Madri (um tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países).

A ideia do empresariado é, por meio dos parlamentares, manter a pressão no Congresso, diante da demanda do setor produtivo, para facilitar o registro e garantir a proteção de patentes, principalmente nos setores de saúde e agro.

O debate é promovido pelo LIDE, fundado pelo ex-governador de SP, João Doria. Participam do encontro, também, a secretária de Competitividade e Regulação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços, Andrea Macera, o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), Julio César Moreira, a presidente do Embrapa, Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá, além de Cláudio Lottenberg (Hospital Albert Einstein), José Eduardo Cardozo (ex-ministro da Justiça) e Gesner Oliveira (FGV).

