São Paulo

O PIB de São Paulo cresceu 1,5% nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com a Fundação Seade, órgão de análise de dados do governo paulista, a alta foi puxada pelo setor de serviços (3%) e pela agropecuária (0,9%).

A indústria no estado, por outro lado, registrou queda de 2,1%.

Movimento em loja da rua 25 de março, na região central de São Paulo - Rubens Cavallari - 04.fev.2023/Folhapress

"Esse crescimento demonstra que estamos no caminho certo, focados na atração de investimentos, no desenvolvimento regional e na reindustrialização, além da melhoria da competitividade", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

No acumulado dos últimos 12 meses em comparação com o mesmo período anterior, São Paulo registrou PIB positivo de 2,9%.

Agro em baixa

Descontado o período sazonal, em março e abril o PIB paulista caiu 0,6%. Nos dois meses, o setor da indústria cresceu 1,8%, enquanto o setor de serviços retraiu 0,7% e a agropecuária despencou 6,3%.

O cenário do agro paulista é oposto ao registrado nacionalmente, que no 1° trimestre subiu 21,6% e foi o principal componente do resultado acima do esperado para o PIB nacional.

De acordo com o governo paulista, ainda não é possível determinar o que causou a oscilação em março e abril, porém a desvalorização do dólar teve peso importante no resultado.

A gestão Tarcísio de Freitas está confiante de que os números apresentarão melhora nos próximos meses. O empresariado do agro é forte aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual Tarcísio surfa na popularidade dos anos em que atuou como ministro da Infraestrutura.

"As inovações e a capacitação qualificada no campo são diferenciais importantes a favor do agronegócio no estado de São Paulo. O resultado comercial do agro paulista no acumulado do ano é positivo, apesar da oscilação em abril, e mostra que estamos no caminho certo", afirma Antonio Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do estado.

Apesar do escorregão no PIB, a balança comercial do agronegócio registrou superávit de quase U$ 8 bilhões no quadrimestre, cifra que é 7,3% superior ao mesmo período de 2022. O resultado foi puxado pelo aumento de 7% nas exportações. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), São Paulo é responsável por 15% das exportações do país.

Com Diego Felix