PIB da agropecuária sobe 13,2% neste ano, prevê Ipea

São Paulo

Uma melhora nas condições agropecuárias fez o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) reajustar a previsão do PIB do setor para 13,2% neste ano. A estimativa anterior era de 11,6%.

No primeiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2022, o PIB da agropecuária registrou evolução de 18,8%, conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Plantação de soja em Ponta Grossa, Paraná - Rodolfo Buhrer - 25.abr.2023/Reuters

A elevação para cima das projeções do Ipea ocorre porque, com base nos mais recentes dados do IBGE, houve uma perspectiva de melhora na produção agropecuária. No setor de lavouras, a produção de soja supera em 24% a do ano passado; a de milho, em 11,5%; a de cana, em 6,6%, e a de café, em 5,9%.

O cenário melhora também na pecuária. O IBGE estima uma evolução de 3,3% na produção bovina e de 2,7% na de aves. As áreas de suínos e de ovos deverão apresentar crescimento de 2% neste ano. Já a produção de leite terá redução de 1,7%.

Segundo os técnicos do Ipea, essa melhora refletirá no PIB do setor, que, desde setembro do ano passado, vem sendo estimado com evolução superior a dois dígitos em 2023.