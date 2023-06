Brasília

O presidente Lula foi vaiado na abertura da Bahia Farm Show, o maior evento do agronegócio do Norte e Nordeste em Luís Eduardo Magalhães, Oeste do estado.

Ele discursou na abertura da feira, a segunda maior do país, como parte de uma estratégia de reaproximação do setor, chamado por ele de "fascista" durante a campanha eleitoral.

O presidente Lula durante evento no Palácio do Planalto - Reuters

O movimento do presidente ocorre após o desempenho do PIB do primeiro trimestre, que cresceu 1,9% movido pelo agro.

"O setor já responde por 30% do PIB da Bahia. Pretendemos em quatro anos superar os 40%, ampliando a produtividade, atraindo novos produtores e projetos agroindustriais", disse o secretário da Agricultura, Wallison Tum.

Para isso, o estado aposta na oferta de terras ainda disponíveis para a produção em larga escala e nos programas de incentivos fiscais. Não

Com Diego Felix