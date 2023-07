São Paulo

A energia solar já representa 14,7% de toda a matriz elétrica do país, atingindo a marca de 32 GW (gigawatts) em potência instalada em junho.

Essa capacidade resulta de fontes geradoras, desde usinas de grande porte até painéis em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Operários instalam painéis solares fotovoltaicos em um edifício de Boa Vista (RR) - Lalo de Almeida - 28.jul.2022/Folhapress

Os dados compilados pela Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), já constam no balanço do ONS (Operador Nacional do Sistema).

Os investimentos não param de crescer no setor. No primeiro semestre deste ano, chegaram a R$ 155 bilhões acumulados desde 2012.

"O Brasil acordou para a energia solar", diz Ronaldo Koloszuk, presidente do conselho da Absolar. "Aproveitar essa fonte de energia limpa e barata ajudará no processo de reindustrialização do País."

Com Diego Felix