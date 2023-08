São Paulo

A Ambev melhorou seu desempenho no World Beer Awards, espécie de campeonato mundial das cervejarias, e disputará com outros países em oito categorias em que ganhou medalha de ouro e foi considerada a melhor cerveja do Brasil.

Neste ano, a companhia recebeu 70 medalhas –36 a mais do que no ano passado– e disputará como a melhor do mundo nas categorias: wheat beer dark (com sua Colorado Weinzendé), flavoured beer honey (Colorado Appia), dark beer barley wine (Bohemia Reserva), speciality beer brut (Wälls Brut), lager classic (Wälls Lagoinha), ipa english (Goose Ipa) e laer hoppy (Goose 27 Hours Fresh).

A Brahma Duplo Malte nas versões escura (Black), tostada e de trigo - Divulgação

Outras marcas de companhia, como Brahma, Spaten, Corona e Stella Artois também receberam destaque no evento como umas das melhores do país, mas não avançaram para a fase final.

O World Beer Awards divide dez tipos de categorias de cerveja em diversos estilos dentro desses segmentos. As marcas dos principais mercados produtores, como o Brasil, recebem os votos de juízes que apontam as marcas vencedoras.

O resultado com as melhores do mundo em cada estilo será divulgado no próximo dia 24.

Com Diego Felix