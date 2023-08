Brasília

O BNDES e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) anunciaram a criação da Coalizão Verde que, no total, conta com 19 instituições financeiras internacionais para financiamento do desenvolvimento sustentável na região.

A parceria foi anunciada nesta segunda (7) pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e Ilan Goldfajn, presidente do BID.

Ambos assinaram uma carta de intenções do Pró-Amazônia, programa de crédito de R$ 4,5 bilhões para microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno e médio portes instaladas na Amazônia.

O compromisso inclui um empréstimo de US$ 750 milhões do BID, com US$ 150 milhões do BNDES, que vai implementar o programa por meio de agentes financeiros credenciados. Os empréstimos individuais devem cumprir com as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do BID e do BNDES.

Empresas e pequenos empreendedores de múltiplos setores serão beneficiados com financiamento para modernização, expansão, aquisição de bens e equipamentos e inovação. O financiamento incluirá incentivos à adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para gerar empregos e construir uma economia equilibrada e ambientalmente responsável na região.

"O Pró-Amazônia é mais um passo para o desenvolvimento sustentável da região. Os bancos públicos respondem por 15% do crédito na economia e têm um papel fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas. Se o sistema financeiro não mudar, a economia mundial não vai mudar", disse o presidente Aloizio Mercadante.

"Precisamos ter desmatamento zero e, na outra ponta, uma economia criativa e inovadora para que as 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia gerem emprego e renda."

O lançamento ocorreu durante o seminário "Coalizão Verde: Mobilizando Recursos para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia", realizado em Belém, no Pará, onde ocorre a Cúpula da Amazônia, reunião de chefes de estado da região.

