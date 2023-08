São Paulo e Brasília

As empresas de infraestrutura e indústrias de base reclamam da postura "pé no chão" adotada pelo BNDES na liberação de linhas de financiamentos para exportações de bens e serviços. Querem a volta do programa, um dos motores do banco nos governos Lula e Dilma Rousseff.

Representadas pela Abdib, elas afirmam que o BNDES represa os recursos com a desculpa de que o programa está suspenso à espera de um novo marco.

Logotipo do BNDES na sede do banco, no Rio de Janeiro - Sergio Moraes - 08.jan.2019/Reuters

A avaliação é a de que a paralisia não se justifica. Afirmam que o próprio TCU (Tribunal de Contas da União) prepara um marco normativo para aumentar o controle dessas linhas de crédito pelo banco.

"Eliminar um instrumento comum e importante ao redor do mundo é o mesmo que deixar os alunos da rede pública passarem fome, porque já houve casos de desvios de recursos da merenda escolar", disse em nota Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib.

Nos governos do PT as operações de financiamento às exportações foram capitaneadas pelas empreiteiras investigadas pela Lava Jato.

Obras realizadas na Venezuela e em Cuba, por exemplo, não foram pagas. A União aguarda o pagamento para ressarcir os cofres do Tesouro, que arcou com esse calote.

Para a Abdib, os investimentos devem impulsionar a geração de empregos e turbinar toda uma rede de fornecedores diretos.

Entre 2007 e 2015, quando o BNDES reforçou os investimentos nessa área, mais de 4.000 fornecedores foram beneficiados, a maioria formada por pequenas, médias e micro empresas. Em 2007, as empresas contavam com 402 mil funcionários, saltando para 708 mil em 2014.

Ainda segundo a Abdib, o banco teria desembolsado cerca de R$ 22 bilhões com retornos que somaram US$ 12,8 bilhões entre capital e juros à época.

Com Diego Felix