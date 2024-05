O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), desbancou Tarcísio de Freitas (Republicanos), chefe do Executivo paulista, e passou a ser o governador mais buscado no Google no Brasil, nos últimos sete dias.

Governador do RS Eduardo Leite sobrevoa áreas alagadas de Porto Alegre e Barra do Ribeiro - Mauricio Tonetto/Secom

É a primeira vez neste ano que Tarcísio deixa de ser o governador mais procurado na ferramenta de busca, segundo levantamento realizado pelo Google Trends. O aumento ocorre após a população gaúcha ser atingida por chuvas e enchentes que deixaram um rastro de destruição no estado.

Se levadas em consideração apenas as pesquisas feitas por habitantes do estado de São Paulo, Leite teve quatro vezes mais buscas do que Tarcísio.

As duas perguntas relacionadas ao governador gaúcho que mais tiveram aumento foram "Eduardo Leite é Lula ou Bolsonaro?" e "qual é o partido de Eduardo Leite?".

"Rio Grande do Sul" foi o décimo termo mais buscado no Google no período, superando outros termos populares como "Corinthians" e "Madonna".