O prefeito de Guarulhos, Guti Costa (PSD), já cogita ir à Justiça, caso o presidente Lula atenda ao pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e, por meio de portaria, restrinja pousos e decolagens no aeroporto Santos Dumont.

A manobra de Paes tem como objetivo fortalecer o aeroporto do Galeão, que enfrenta sérias dificuldades financeiras e opera com 20% de sua capacidade.

Movimento de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 01.fev.2023/Folhapress

Ao restringir voos de todo o país para o Santos Dumont, as rotas para a capital fluminense terão de ser redirecionadas para o Galeão.

Pelas estimativas da prefeitura de Guarulhos (SP), serão 32 voos diários que deixarão de existir, acarretando uma queda de R$ 10 milhões na arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços), quase 23% do total.

"Serão de 3 milhões a 5 milhões de passageiros a menos [com a restrição] só pra ajudar uma aeroporto que está com problema", disse Guti ao Painel S.A.

"Não dá pra matar uma vaca sadia para salvar uma que está doente [aeroporto do Galeão, no RJ]. "

Desde o início do governo Lula, o prefeito do Rio tenta essa mudança. Houve, no entanto, discordância com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

O chefe da pasta considera que, para uma mudança desse porte, seria preciso um projeto de lei. Mas os assessores jurídicos do presidente Lula afirmam ser possível fazer a alteração por meio de portaria.

"O próprio ministro me disse que essa discussão precisaria de maturação, passar pelo Congresso", disse Guti. "Se de fato vier a portaria não terei outra alternativa a não ser judicializar."

A situação do Galeão estava tão ruim que a concessionária, a Changi, de Singapura, pediu para devolver o contrato para que fosse relicitado.

No início do mês, no entanto, o TCU (Tribunal de Contas da União) autorizou o governo federal a modificar os termos do contrato de concessão.

Com Diego Felix