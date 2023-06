Paes diz que Lula concordou em restringir Santos Dumont só para voos entre Rio, Congonhas e Brasília

Brasília

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta quarta-feira (14) que o governo federal concordou em limitar os voos no aeroporto Santos Dumont, de modo a transferir parte da operação para o Aeroporto do Galeão.

Segundo o prefeito, o aeroporto Santos Dumont vai ficar apenas com as pontes aéreas do Rio para São Paulo e do Rio para Brasília. Os demais voos domésticos serão deslocados para o Galeão. Paes prevê que as medidas entrem em vigor a partir de janeiro.

Paes anunciou as mudanças no Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O prefeito do Rio afirmou que não foi discutido com o mandatário a questão da concessão do Galeão.