Preocupados com os rumos que a Reforma Tributária tomará no Senado, empresários se reúnem com o relator, Eduardo Braga, e o Secretário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, mentor da proposta.

Diversos setores, como o de serviços, reclamam de benefícios perdidos que, se não forem revertidos, resultarão em aumento de custos, repasse de preços ao consumidor, e perda de competitividade.

Senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma Tributária, em entrevista coletiva - 11.jul.2023-Jefferson Rudy/Agência Senado

Na aviação, por exemplo, a alíquota do combustível não entrou na política de descontos. Somente voos em rotas regionais foram beneficiados, o que, segundo as empresas, acarretará em uma distorção do mercado, favorecendo a Azul.

Hospitais privados também afirmam que pode haver problemas para reajuste do piso da enfermagem caso a alíquota com desconto sofra qualquer tipo de alteração no Senado.

O evento, promovido pela Esfera Brasil, ocorrerá nos dias 25 e 26 de agosto no Guarujá (SP) e contará com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

No momento, o BC cuida da revisão do crédito rotativo no cartão. Recentemente, Campos Neto afirmou que pode acabar com os juros nessa modalidade de crédito, que hoje ultrapassa 400% ao ano.

Mercadante será um dos agentes importante na implementação das obras do Novo PAC, lançado na semana passada como forma de impulsionar investimentos e fazer girar a economia um pouco mais rápido. O BNDES cuidará de finaciamentos.

Também está previsto um debate com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que ainda busca explicações para o apagão, o maior desde 2009.

A Esfera Brasil é uma organização independente e apartidária que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil.

Com Diego Felix