São Paulo

O fim dos incentivos fiscais do governo ao setor automotivo ajudou a derrubar as vendas do varejo. Em agosto, a retração foi de 0,2%, após estabilidade até julho, de acordo com dados da Serasa Experian.

Após quatro meses consecutivos em que o indicador ficou negativo, entre janeiro e abril, o faturamento das lojas físicas contabilizou meses de crescimentos modestos —todos abaixo de 0,5%– até voltar a cair em agosto.

"O fim do incentivo do governo federal às montadoras pode ter causado a redução na atividade do setor de veículos, motos e peças após um período de altas expressivas", afirma Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

Por outro lado, na comparação entre agosto deste ano e o mesmo mês de 2022, o crescimento da atividade do varejo foi de 1,7% —puxado sobremaneira pelo incentivo do governo ao setor automotivo, que teve expansão de 8,1%.

A Serasa Experian afirma que as combinações de juros altos e renda estagnada do consumidor ainda são os principais problemas enfrentados pelos varejistas. Três dos seis segmentos monitorados registraram queda em agosto: vestuário (0,6%), veículos (0,4%) e alimentos (0,1%).

Com Diego Felix