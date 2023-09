Brasília

O governo brasileiro pegará carona em um evento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) na Bolsa de Nova York para anunciar o lançamento de títulos verdes para megainvestidores dos EUA.

O evento ocorrerá em 18 de setembro e contará com a presença não só do presidente Lula como dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Silveira (Minas e Energia), o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, integrantes da comitiva presidencial que participará da Assembleia Geral da ONU até 21 de setembro.

Hall principal de negociação da NYSE, a bolsa de valores de Nova York - Brendan McDermid - 07.jul.2023/Reuters

Haddad quer aproveitar a presença de mega investidores convidados pelos representantes da indústria brasileira para anunciar a emissão de até US$ 2 bilhões em títulos verdes da dívida externa brasileira.

Os EUA são o principal destino das exportações brasileiras de bens da indústria de transformação.

Entre 2013 e 2022, as vendas movimentaram US$ 223,8 bilhões, segundo levantamento da CNI com base nos dados do Comex Stat.

Com Diego Felix