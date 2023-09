São Paulo

As federações da indústria de São Paulo e do Ceará (Fiesp e Fiec, respectivamente) assinam na próxima semana um acordo de cooperação com associações do setor de energias renováveis.

O objetivo é ampliar a produção e uso de hidrogênio verde no país. O combustível é uma aposta importante na corrida por fontes de energia limpa. É visto também como um caminho possível para uma reindustrialização do Brasil.

Maquinário abastecido com hidrogênio verde em Sharm El-Sheikh, no Egito - Sayed Sheasha-20.out.22/Reuters

A união das duas federações com a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) e a Abeeólica (Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias) prevê a ampliação da competitividade do hidrogênio verde.

Para isso, serão identificadas possíveis sinergias nas indústrias locais para desenvolver equipamentos utilizados na produção de H2V e amônia verde, como os eletrolisadores, dispositivos que usam apenas energias renováveis para quebrar as moléculas de água.

O acordo também deve facilitar o mapeamento de regiões atrativas para a produção e que possam funcionar como hubs e reduzir custos de transporte, tanto no mercado doméstico, quanto para o internacional.

São Paulo e Ceará são apontados pelas empresas do setor como polos para o hidrogênio verde no país.

Ronaldo Koloszuk, presidente do conselho de administração da Absolar, afirma que o Brasil poderá produzir o hidrogênio verde mais competitivo do mundo, mas precisa criar políticas públicas e incentivos adequados para a criação de rotas de produção do combustível.

O acordo será assinado na próxima terça (26), na sede da Fiesp, em São Paulo.

Com Diego Felix