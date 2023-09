Brasília

O ex-primeiro ministro do Reino Unido Tony Blair participa da Conferência Hemisférica de Seguros (Fides), evento que ocorre no Rio de Janeiro em duas semanas para discutir os rumos do mercado no Brasil e no mundo.

O principal encontro da indústria de seguros nas Américas e na Península Ibérica é promovido pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros e pela CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização).

O ex-primeiro ministro inglês Tony Blair - Charles McQuillan - 19.abr.2023/Pool via REUTERS

Além de Blair, também haverá palestras de Luis Alberto Moreno, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia (2008).

Com Diego Felix