São Paulo

Com uma crise de crédito generalizada no país, as cooperativas já respondem a 3 em cada 10 novos empréstimos para pequenas e médias empresas, segundo o Sebrae.

Juntas, Sicredi e Sicoob superaram o Banco do Brasil em aprovações nos últimos seis meses, totalizando 29% dos pedidos liberados.

A maior parte dos pedidos de empréstimo é de pequenos empresários querendo investir no próprio negócio - Gabriel Cabral/Folhapress

Individualmente, no entanto, o Banco do Brasil foi o líder no segmento, aprovando 22% dos pedidos entre os entrevistados pelo Sebrae. Em seguida ficaram Sicredi (17%), Caixa Econômica Federal (15%), Sicoob (12%) e Bradesco (10%).

Na comparação com o ano passado, a Caixa foi o banco que mais concedeu empréstimos. Em 2022, o banco havia liberadado apenas 10% dos pedidos apresentados, ante os 15% deste ano.

"Passada a pandemia, quando governo federal e sistema financeiro tomaram medidas emergenciais para aumentar a oferta de crédito, os bancos voltaram a adotar uma postura mais conservadora com as MPE", disse Décio Lima, presidente do Sebrae.

Entre os que tiveram o pedido de crédito recusado, 33% afirmaram que o banco não explicou qual o motivo do declínio, seguido de conta corrente ou empresa muito nova (22%) e inadimplência ou empresa com dívida (9%).

A maioria dos empresários quer utilizar o dinheiro para capital de giro, reforma ou ampliação do negócio e compra de equipamentos.

O Sebrae realizou 6.237 entrevistas com donos de pequenos e médios negócios por telefone ao longo do mês de junho.

Com Diego Felix