G20: energia limpa é uma das prioridades?

São Paulo

A ênfase de uma força-tarefa convocada pelo governo federal para apoiar a presidência brasileira do G20 será a preparação para eventos climáticos extremos.

O grupo das maiores economias mundiais destacou três áreas prioritárias durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): mudanças climáticas, governança global e a luta contra a fome e a pobreza.

Para comentar sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter João Gabriel no Como É que É? desta quarta-feira (15).

