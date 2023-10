São Paulo

Um grupo de empresários de pequeno e médio porte retornou ao Brasil nesta semana após missão de 21 dias na China. A excursão foi liderada pelo empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro e líder do grupo R1 Escola de Negócios, que hoje facilita negócios entre brasileiros e fornecedores no exterior, especialmente chineses.

O empresário Ricardo Nunes, durante aula sobre seu Método RGV, iniciais de Ricardo Gestão e Vendas - 16.jun.2022-Divulgação

No gigante asiático, o grupo movimentou cerca de R$ 1 bilhão em importações, o triplo do que seria gasto se as negociações tivessem sido feitas no Brasil. Foi o que disseram empresários que atuam no ramo de casas pré-fabricadas, material de construção, máquinas e equipamentos, além de brindes e utensílios domésticos.

Após uma série de problemas judiciais e penais enfrentados nos anos seguintes à venda de sua participação na Máquina de Vendas (holding que controlava a Ricardo Eletro), Nunes partiu para fazer consultoria de negócios fora do país.

Em seus perfis na internet, o empresário adotou o lema "o Brasil é de quem faz", fala sobre negócios, comenta questões envolvendo empresas brasileiras, dá uma amostra dos cursos que organiza e mostra trechos das viagens de negócios que faz à China.

Com Diego Felix