Brasília

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma nesta terça-feira (21), às 19h, o julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que pode levá-lo à perda de mandato. A análise do caso iniciou na quinta-feira (16), mas foi interrompida após a leitura do relatório e remarcada.

Moro é alvo de ações do PT e do PL que pedem a sua cassação sob alegação de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa dois nas eleições de 2022. As acusações contra Moro tratam, principalmente, de temas relacionados aos gastos no período que antecedeu a campanha oficial ao Senado.