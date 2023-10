São Paulo

O mercado de pet shops é um dos que mais atrai consumidores aos shoppings centers do país, segundo pesquisa da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).

Nesta segunda (9), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vetou projeto de lei que propunha a proibição da revenda de gatos, cachorros e aves em estabelecimentos desse tipo.

Nos shoppings brasileiros, os serviços fornecidos por pet shops, como banho e tosa, estão entre os cinco mais utilizados por frequentadores, atrás de caixa eletrônico, agência bancária, casas lotéricas e serviços de estética.

Pelo menos 30% dos consumidores que passeiam pelos centros de compras estão acompanhados de animais de estimação.

Os pets shops são um dos serviços que mais atraem consumidores aos shoppings do país - Lucas Seixas - 13.jul.2023/Folhapress

O perfil do consumidor com pets também é jovem: tem até 29 anos e renda acima de 15 salários mínimos (cerca de 53%).

Segundo os dados, 73% dos frequentadores de shoppings possuem pets em casa, sendo que 83% afirmaram ter cachorro e 42% gatos.

A associação também identificou que as regiões que mais recebem pets nos shoppings são Curitiba (42%), São Paulo (41%), Belo Horizonte e Salvador (38%). Entre as regiões, o percentual mais alto de público que passeia com seus animais é o Nordeste, com 34% –a média nacional é de 30%.

Em 2022, o setor faturou R$ 41 bilhões, crescimento de 17%, de acordo com a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

Com Diego Felix