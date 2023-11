São Paulo

O custo de vida na região metropolitana não para de crescer. Em setembro, a alta foi de 0,34% em relação ao mês anterior –resultado que representa uma aceleração do índice. Em agosto, por exemplo, o aumento mensal havia sido de 0,10%.

No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento dos custos na grande São Paulo chegou a 4,38% em setembro. O levantamento é da FecomercioSP.

Ruas do bairro do Tatuapé, onde a zona residencial é composta por prédios altos e poucas casas, além de comércios de todos os tipos - Adriano Vizoni - 21.jul.23/Folhapress

Os combustíveis foram os que mais pesaram no cálculo, subindo 1,72% em setembro. O diesel e a gasolina lideraram a alta.

Com o aumento de custos em toda a cadeia logística de distribuição, a FecomercioSP cogita ter havido um repasse em cascata dos combustíveis, desde a produção agrícola até o consumidor.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A energia elétrica contribuiu com um pico de 1,3% nos gastos de residências. A entidade, no entanto, considera ter sido um "curto-circuito" do mês, algo que não deve se repetir até o fim do ano.

Julio Wiziack com Diego Felix e Paulo Ricardo Martins