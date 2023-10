São Paulo e Brasília

A Amaro Aviation, do filho do fundador da TAM (hoje Latam), decidiu doar um voo por mês para o transplante de órgãos, células e tecidos em uma parceria com o governo de São Paulo. Seis vidas já foram salvas desde maio, segundo a companhia.

Pelo acordo, a companhia atende, principalmente, a Central de Transplantes do estado, organização que envolve o Incor, Escola Paulista de Medicina, Unifesp e Escola Paulista de Enfermagem.

Médicos realizam transplante de fígado em hospital de Rio Branco (Acre) - Odair Leal/Sesacre

Quando é preciso acionar o transporte, a primeira opção de voo para o resgate é a FAB (Força Aérea Brasileira). Em seguida, vêm as companhias aéreas comerciais. Caso nenhum deles possa atender, a Amaro Aviation é acionada.

Em pouco mais de um ano no circuito aéreo de órgãos, a Amaro fez voos para cidades como Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Registro (SP) e Uberlândia (MG), todos com destino para São Paulo.

Marcos Amaro fundou a companhia de aviação em 2020. A doação de um voo mensal é uma prática ESG.

O empresário é um dos responsáveis pela expansão da rede Óticas Carol e, atualmente, trabalha com investimentos no mercado imobiliário.

Artista plástico, ele tem uma galeria na Suíça e é membro dos conselhos do MAM-SP (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e do Masp.

Com Diego Felix