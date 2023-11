Brasília e São Paulo

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), se reuniu com Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, holding que controla as empresas dos irmãos, para pedir que a JBS instale duas novas fábricas no estado: uma de biocombustível e outra de suínos.

A JBS inaugurou, no fim de outubro, duas fábricas de alimentos processados da Seara em Rolândia (PR). Com investimento de R$ 1 bilhão, as duas unidades terão capacidade para contratar até 6.000 funcionários.

Irmãos Batista e governador do Paraná, Ratinho Júnior, em reunião - Divulgação

Na conversa, ocorrida na sede da JBS, em São Paulo, nesta quinta (9), Ratinho Jr disse que gostaria de mais unidades da gigante dos alimentos em seu estado como forma de industrializar áreas mais pobres.

Ele, contudo, não especificou os locais, nem se pretende conceder incentivos ao grupo para os empreendimentos.

Até o momento, a JBS planeja investir R$ 3 bilhões no país nos próximos anos. A companhia diz, porém, que o aporte pode chegar a R$ 15 bilhões até 2026, caso passe a operar em dupla listagem –na B3 e na Bolsa de Nova York.

Para isso, a empresa precisa da autorização dos órgãos reguladores –a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no Brasil, e a SEC (Securities and Exchange Commission), nos EUA.

Procuradas, a J&F e a JBS não quiseram comentar.

Com Diego Felix e Paulo Ricardo Martins