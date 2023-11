Brasília

A Reforma Tributária esquentou os negócios da franquia Dr. Fiscal, rede de consultoria para soluções de problemas nessa área voltada para pequenas e médias empresas.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede chegou a 225 unidades no segundo semestre de 2023, um crescimento de 28% em relação ao ano anterior, e se consolidou como a maior franquia do gênero no país.

O relator da Reforma Tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM) - 25.out.2023-Roque de Sá/Agência Senado

O crescimento, segundo a empresa, se deve à tramitação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que prevê um novo marco tributário no país e muda o sistema de crédito de impostos para o Simples.

A rede ajuda no planejamento tributário e seu carro-chefe é, justamente, a recuperação desse tipo de crédito.

Em média, cerca de 35% do que a marca recupera para seus clientes volta para a empresa como remuneração pela prestação dos serviços.

"A reforma está diretamente ligada à nossa estratégia de crescimento", disse Luis Wulff, fundador da rede. "As empresas estão muito inseguras com as diversas mudanças da PEC no Congresso, especialmente em relação ao Simples Nacional. São as menos dez pedidos por dia."

"No Simples, ninguém sabe, por exemplo, o que ocorrerá com os créditos quando as empresas do Simples venderem ou prestarem serviços para outras fora desse sistema."

Com Diego Felix