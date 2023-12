Brasília

Celso Vilardi é um dos criminalistas mais famosos do país. Na Lava Jato, passou a advogar para empresas envolvidas em corrupção como forma de preservá-las da quebradeira.

Hoje, ele está por trás das maiores investigações corporativas do país, envolvendo práticas criminosas ou acidentes, como o da barragem da Vale.



Como define seu trabalho?

Defendo a sobrevivência das companhias, um trabalho que chamo de advocacia de crise. Na Americanas, por exemplo, atuo com o escritório BMA.

Celso Vilardi é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do país - Mathilde Missioneiro - 30.ago.2023/Folhapress

O que garante que a Americanas abrirá tudo para vocês?

No contrato, exijo aprovação do conselho de administração dando liberdade total de atuação, e até de investigação, doa a quem doer.

Esse papel não é do comitê independente?

Sim, mas o comitê costuma demorar. Minha investigação orienta o meu trabalho e é autônoma. Sou favorável à continuidade desses comitês, mas não é possível que não se possa fixar prazos [para eles]. A prorrogação [do prazo] dependeria de um relatório preliminar. Senão, essa investigação corre o risco de ser superada pela das autoridades policiais.

Foi você que pediu o afastamento da diretoria da Vale na época do acidente?

Participei do aconselhamento em casos assim sobre esse assunto em defesa do melhor interesse da companhia. A crise exige atitudes corajosas.

Como afastar pessoas?

Sim. O problema é que isso é visto como um pré-julgamento. Às vezes, você só precisa garantir que o time anterior não vá atrapalhar a investigação.

Também pediram a destituição da diretoria da Americanas?

Houve um fato relevante confirmando isso.

Existe um marco para esse ramo da advocacia?

A Lava Jato. Houve excessos na operação, hoje mal vista, tendo consequências, inclusive, nos acordos de leniência. É fundamental uma legislação para resguardar empresas.

Já tem?

A esperança é que o Congresso nacional module, unificando, ao menos os balcões do estado. É necessária uma lei que fixe parâmetros [para o cálculo do ressarcimento]. Porque, até agora, estamos vivendo a ressaca da Lava Jato.

Como funciona em outros países?

Nos EUA, a SEC [CVM do país] e o DoJ [Departamento de Justiça] podem fazer acordos, mas trabalham em conjunto. Lá se pode cobrar grandes valores, desde que não matem a empresa.

RAIO-X | Celso Vilardi

Formado em Direito e mestre em Direito Processual Penal (PUC-SP), Vilardi publicou diversos artigos e o livro "Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais". Na Lava Jato, defendeu Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, entre outras. Integra o Chambers and Partners: Latin America.