São Paulo

Os elétricos da BYD desbancaram os icônicos modelos da Porsche como o carro importado mais adquirido e montadora chinesa disparou no topo da lista, com 12 mil unidades vendidas até o Natal deste ano.

Volvo e Porsche disputam de perto o segundo lugar desse mercado que, em 2023, dobrou em vendas entre janeiro e novembro. O crescimento das vendas da montadora alemã foi superior por mais um ano consecutivo —a Porsche nunca deixou de crescer desde que se instalou no país, em 2015.

A Abeiva, a associação que representa empresas montadoras importadas, informa que foram comercializados 33,4 mil carros. Somente em novembro, mês das vendas de Natal para o segmento, saíram das lojas quase 250% mais carros do que no Natal do ano passado.

Porsche 911 Carrera, um dos modelos mais comercializados na montadora alemã - Divulgação

Os esportivos de luxo da Porsche venderam, até quarta (21), 59% a mais do que em 2022 —a líder neste segmento. Com preços que partem de R$ 810 mil, o Porsche Cayenne foi o modelo com mais saída (1.443 unidades).

Além do Cayenne, modelos consolidados, como o 911, e o Macan, superaram a marca das 1.000 unidades.

Em abril, a montadora inaugurou o segundo Porsche Center em São Paulo e, em novembro, chegou a Salvador.

Aliado à expansão regional, fatores macroeconômicos, como a queda da inflação e da taxa de juros, o otimismo dos consumidores e empresários e o reestabelecimento das cadeias produtivas são apontados como pontos de virada em 2023.

Ranking de vendas* até novembro

BYD: 12.446 (alta de 5.173%) Volvo: 7.116 (alta de 58,7%) Porsche: 5.104 (alta de 59%) Kia: 4.327 (queda de 10,4%) Land Rover: 2.781 (alta de 98,6%) Suzuki: 929 (alta de 25%) JAC Motors: 699 (queda de 40,2%) Jaguar: 348 (alta de 4,8%) McLaren: 39 (alta de 254,5%) Aston Martin: 19 (queda de 13,6%



*Dados da Abeiva, exceto os da Porsche, que não faz parte da entidade

Com Diego Felix