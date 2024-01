São Paulo

O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) financiará projetos de inovação liderados por mulheres por meio de quatro linhas de crédito.

Poderão participar do edital empresas com receita operacional bruta anual de até R$ 300 milhões e cujo comando (mais de 51% do capital) esteja em mãos de mulheres.

Banrisul quer impulsionar negócios em que mulheres são protagonistas - Drobot Dean/Adobe Stock

Cada candidata poderá pleitear até R$ 15 milhões oferecidos em quatro linhas de crédito cujas taxas variam de acordo com o porte da empresa.

Para quem faturou até R$ 16 milhões em 2023, a taxa será TR mais 4,2% ao ano. Acima desse patamar, será de TR mais 5,5% ao ano.

Os prazos de pagamento variam entre 48 e 96 meses.

Este é o primeiro edital do banco voltado para empreendedoras femininas. As inscrições estão abertas até o dia 21.

Com Diego Felix