São Paulo

A Spic vai inaugurar dois parques geradores de energia no Brasil no primeiro semestre de 2024, sendo um em Jaguaretama (CE) e outro em Brasileira (PI). Juntos, eles somam 738 MWp (megawatts-pico) de capacidade instalada e marcam o início do grupo chinês com energia solar no país.

Para isso, obteve financiamentos de R$ 1,3 bilhão junto ao Bradesco e Santander, com vencimento para julho de 2024.

Módulos fotovoltaicos (painéis de energia solar), em área rural de Campinas (SP) - Eduardo Knapp - 17.ago.2023/Folhapress

"Essa operação é importante para financiar a conclusão dos primeiros parques de energia solar, que, atualmente, estão em fase final das obras", disse em nota.

A Spic já opera a hidrelétrica de São Simão, na divisa entre Minas Gerais e Goiás, além de dois parques eólicos na Paraíba. Também possui participação no GNA (Gás Natural Açu), em São João da Barra (RJ), o maior complexo deste tipo na América Latina.

Com Diego Felix