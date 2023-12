São Paulo

A Berf Participações, uma das empresas do grupo Bertin, conseguiu na Justiça acesso aos documentos referentes à compra da AB Concessões pela Via Appia. Anunciado no mês passado, o negócio envolveu cerca de R$ 3,5 bilhões.

A AB Concessões administra quatro trechos rodoviários no país, sendo um em Minas Gerais, e três no interior de São Paulo –que agora passam a ser controlados pela Starboard, dona da Via Appia.

Trecho da rodovia Marechal Rondon (SP-300) na cidade de Tietê; estrada é administrada pela Rodovias do Tietê, que pertence à AB Concessões - Diogo Moreira - 16.ago.17/Governo de São Paulo

A Berf é acionista da AB Concessões e afirma no processo que tramita no TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) que a venda ocorreu sem que ela tivesse informações sobre o negócio. Diz ainda que as concessões representavam importante geradora de receitas para o grupo Bertin —atualmente em recuperação judicial.

Antes de recorrer à Justiça, a Berf afirmou ter solicitado a documentação completa da venda aos demais sócios, mas recebeu como resposta apenas os termos da operação.

No processo, foi anexado uma correspondência em nome da Starboard, controladora da Via Appia, afirmando que a Berf não compunha o quadro acionário da AB Concessões, por isso não tinha direito a receber informações sobre a venda.

No último dia 15, a juíza Marina Dubois Fava reconheceu o vínculo societário da Berf com as empresas envolvidas na operação.

Agora, documentos como memorandos de entendimentos, promessas ou contratos de compra e venda de participação societária, bem como os acordos de acionistas deverão ser entregues ao comando da Berf dentro de duas semanas.

Como mostrou o Painel S.A., outras empresas do Grupo Bertin estão se movimentando na Justiça para desfazer negócios malsucedidos. A Tinto Holding conseguiu marcar para fevereiro o depoimento de Joesley Batista, dono da JBS, no Tribunal de Falências do Sul da Flórida, nos EUA. Ele será questionado sobre a compra da Bertin pela JBS.

A fusão, anunciada em 2009, é apontada como principal motivo para a falência do grupo, dado o baixo valor que a JBS teria pago em uma série de movimentações acionárias.

A coluna procurou a AB Concessões, mas não obteve retorno. A Starboard não quis comentar.

Com Diego Felix