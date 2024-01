São Paulo

O Desenrola, programa do governo Lula para renegociação de dívidas, estimulou a educação financeira, segundo pesquisa do Serasa.

Sete em dez entrevistados, incluindo todos os que têm pendências financeiras, afirmaram que a "organização" deve definir os hábitos financeiros em 2024.

Os brasileiros estão ficando mais conscientes com o próprio dinheiro - Karime Xavier - 29.nov.2022/Folhapress

Entre os que aderiram ao Desenrola e limparam o nome, esse índice foi de 26%. Neste grupo, 84% disseram que será possível manter as contas em dia ao longo de 2024.

Entre os que ainda possuem dívidas, a palavra "dificuldade" é apontada como termo que marca a relação com o dinheiro neste início de ano.

No grupo dos adimplentes, quase 30% planejam realizar investimentos com o dinheiro poupado no final do mês, outros querem cuidar da saúde, empreender e viajar.

O Serasa perguntou quais serão as práticas adotadas para manter as contas em dia.

As principais respostas foram "colocar metas para economizar" (37%) e "diminuir gastos do dia a dia" (36%).

Foram ouvidas 4.471 pessoas em dezembro.

Com Diego Felix