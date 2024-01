Brasília

No momento em que o governo tenta baixar o preço das passagens aéreas, a Anac e o IBGE divergem em torno das tarifas. Enquanto a Agência Nacional de Aviação Civil diz que elas estão em queda, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que monitora a inflação medida pelo IPCA-15, aponta para uma alta de 48% neste ano.

Para o IBGE, as passagens são um dos itens que mais pesam na cesta de inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15).

Taxa de ocupação dos voos e custos operacionais são fatores determinantes para que as companhias consigam oferecer passagens no modelo de assinatura - Unsplash

Segundo a Anac, de janeiro a outubro deste ano, a tarifa média foi de R$ 618,01, valor 6,6% menor que no mesmo período de 2022.

Um terço dos bilhetes foi vendido por até R$ 300 e outros 52,8%, por até R$ 500.

Ainda segundo a agência, houve uma redução de 6,7% nas passagens vendidas por até R$ 1,5 mil.

Para o IBGE, viajar de avião ficou mais caro neste ano. No acumulado até dezembro de 2023, a passagem registrou alta de 48,11% no IPCA-15, a maior desde 2011.

A Anac diz que esse resultado reflete o preço das passagens aéreas no momento da pesquisa do IBGE, quando os voos estão praticamente lotados e os assentos disponíveis custam mais caro do que se fossem adquiridos com antecedência —valor mais próximo da tarifa.

