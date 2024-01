Brasília

As vendas do varejo indicam queda de 2% no primeiro trimestre deste ano. A estimativa, do Ibevar-FIA Business School, inclui material de construção e veículos.

Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA Business School, afirma que há um efeito negativo espalhado pelo setor.

O setor de supermercados será um dos únicos com resultado positivo de vendas - Rubens Cavallari - 12.abr.2022/Folhapress

Segundo ele, oito dos 13 segmentos avaliados registram tendência de queda no primeiro trimestre de 2024.

Por setores, as maiores quedas são para livros e papelaria (-10,4%), vestuário e tecidos (-7,4%), móveis e eletrodomésticos (-6,8%), artigos de uso pessoal (-4,9%), veículos (-3,8%) e material de construção (-0,7%).

Para os segmentos de material de escritório, combustíveis e alimentos e bebidas, registrou-se estabilidade.

Taxas de crescimento foram identificadas apenas para os segmentos de hipermercados e supermercados (1,5%) e artigos farmacêuticos (0,6%).

Com Diego Felix