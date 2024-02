São Paulo e Brasília

A gigante global de alimentos JBS prepara, nesta semana, a promoção de 40 mil funcionários (26% do total), quantidade que a empresa diz ser suficiente para lotar um estádio de futebol.

O Maracanã, maior do país, comporta pouco mais de 78 mil pessoas. Os promovidos da JBS lotariam o Castelão (São Luís, no Maranhão) ou o Serra Dourada (Goiânia, em Goiás) —que estão na 23ª e 25ª posição entre os maiores estádios do país.

A JBS aposta na política de promoção dos funcionários como forma de expandir seu negócio - Divulgação

Atualmente, a empresa conta com 152 mil funcionários e pretende ampliar o quadro em 5 mil novos profissionais até o fim deste ano.

Em 2023, a companhia já havia promovido 26 mil trabalhadores. Segundo a processadora de carnes, o objetivo é seguir apostando em talentos internos para expandir negócios.

"Isso [promoções] é essencial para a gente continuar crescendo, criando oportunidades para um futuro melhor, que faz parte da nossa missão", diz Meller.

Além de oferecer cursos e treinamentos aos colaboradores, em parceria com o Instituto J&F, a JBS proporciona ainda a oportunidade de seus funcionários internacionalizarem suas carreiras por meio do programa JBS Sem Fronteiras, que possibilita aos colaboradores do Brasil a oportunidade de trabalhar nas operações da empresa no exterior.

Com Diego Felix