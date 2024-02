São Paulo

Um manifesto de 48 entidades dos setores do varejo e da indústria, pedindo o fim da isenção de produtos importados em até US$ 50, foi enviado ao Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (1). Elas afirmam que é "injustificável" a demora do governo em analisar o retorno do imposto.

"Não há mais o que aquilatar, considerando os claríssimos efeitos nocivos dessa benesse na indústria e no varejo nacionais, decorrentes da falta de isonomia tributária", diz o manifesto.

Movimento de consumidores em loja na Ladeira Porto Geral, na região da 25 de Março, em São Paulo - Gabriel Cabral - 17.jan.24/Folhapress

As entidades também pedem uma reunião com o ministro Fernando Haddad.

Assinam o documento organizações como o Ciesp, IDV (Instituto de Desenvolvimento do Varejo), ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), Força Sindical, Sindilojas, Abcomm (comércio eletrônico), Alobrás (lojistas do Brás), Abicalçados, Abevd (empresas de vendas diretas), entre outras.

No manifesto, as organizações setoriais argumentam que a incidência impostos sobre a operação é muito maior do que os 17% que as empresas estrangeiras começaram a pagar a partir de agosto.

Uma das preocupações dos varejistas se dá com o Dia das Mães. Segundo o setor, se a isenção não for revogada com urgência e antecedência suficiente, as encomendas junto à indústria visando o evento serão prejudicadas.

Os empresários também afirmam que "a morosidade na avaliação do governo", gera perdas em produção e vendas, "com reflexos negativos nos empregos". O mais correto, neste cenário de indefinição, seria isentar as empresas da indústria e do comércio, para evitar "concorrência desigual".

Com Diego Felix