São Paulo

Conhecida como a grife de bebês dos famosos, a Grão de Gente conta com 13 milhões de seguidores, quase metade somente no Instagram. Sua estratégia de crescimento se baseou em postagens massivas de influenciadores como Sabrina Sato, Viih Tube, Ana Hickmann, Viviane Araújo, entre outros. A rede agora enfrenta problemas de adulto. Já são mais de 22 mil queixas no Reclame Aqui, a maioria de produtos comprados e não entregues.

Decoração do quarto de Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle; aos quatro anos, Zoe ganhou quarto novo feito pela Grão de Gente - 26.nov.2018-Grão de Gente

Além de problemas na entrega, os clientes reclamam também do atendimento. São milhares de queixas sobre a falta de resposta, cancelamento de produtos e troca.

A empresa foi criada em 2012 e afirma ser líder desse mercado com mais de 2 milhões de famílias atendidas. O faturamento em 2022 (último dado disponível) foi de R$ 225 milhões com projeção de crescimento de 30% para 2023.

Nas redes sociais, a ferramenta para incluir comentários está desativada. É comum ver, em postagens com influenciadores, clientes reclamando sobre a falta de entrega dos produtos

A jornalista Janaína Xavier foi uma delas. Seu problema virou vídeo no TikTok.

"Fiz a compra, paguei à vista e, muito depois do prazo, desisti. Comprei tudo de novo em outro lugar. Dei uns gritos por aqui e eu consegui, por e-mail, falar com uma tal de ouvidoria. Fui enrolada por três vezes. Dez dias úteis, mais dez dias úteis, mais dez, até que os e-mails começaram a voltar", disse.

No YouTube, a Grão de Gente fez um vídeo com os kits de berços mais escolhidos pelos famosos. Nele aparecem influenciadores como Viih Tube e o ex-BBB Eliezer, MC Loma, Biel, Tays Reis, Thaeme, Viviane Araújo, Bianca Andrade (Boca Rosa), entre outros.

Além do site, a marca possui uma loja física no Praiamar Shopping, em Santos (SP), inaugurada há seis meses. Diversos famosos participaram da inauguração, inclusive Sabrina Sato, que se disse uma embaixadora da marca.

A coluna tentou contato com a Grão de Gente sem sucesso. Também acionou diretamente os empresários Gustavo Ferro, CEO da marca, e Mayara Ferro, executiva do grupo. No entanto, não obteve resposta.

Com Diego Felix