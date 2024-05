Brasília

Ex-secretário nacional de aviação, Ronei Glanzmann, tenta consolidar o aeroporto de São José dos Campos (SP) como destino para o turismo religioso no Vale do Paraíba, em São Paulo.

Para isso, Glanzmann, atual diretor comercial da concessionária SJK Airport, que administra o aeródromo no interior paulista, quer aproveitar os voos diretos que partem do Galeão, no Rio de Janeiro.

Ronei Glanzmann, ex-chefe da Secretaria Nacional de Aviação Civil e atual diretor comercial da concessionária SJK Airport - Divulgação

Operados pela Gol, são três voos semanais para o Galeão às segundas, quintas e sábados. Eles partem de São José dos Campos às 6h20 e pousam no Galeão às 7h25.

Dali, é possível fazer conexão imediata para cerca de 20 destinos diferentes, incluindo várias capitais do Nordeste.

No sentido inverso, os voos partem do Rio de Janeiro às 21h55 e chegam em São José dos Campos às 23h, sempre às quartas, sextas e domingos.

No primeiro mês de operação, mais de 3 mil peregrinos foram transportados com taxa de ocupação de 70%, em média.

Essa rota facilita o acesso à chamada Rota da Fé do Vale do Paraíba, que, além do Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, inclui o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, e a comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, todos em São Paulo.

Na tentativa de dar mais visibilidade a esse roteiro, o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, e o padre Omar Raposo, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, farão uma ação conjunta nesta sexta (3).

Depois de algumas atividades no Rio de Janeiro, eles trocarão réplicas dos santuários e embarcam juntos para São José dos Campos, no voo que sairá às 21h50 do aeroporto Galeão. A chegada no aeroporto de São José está prevista para cerca de 22h30.

No dia seguinte, às 7h, eles saem de São José dos Campos e chegam, às 8h, ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Lá, assistem a uma missa e realizam a troca das réplicas das imagens para divulgar a conectividade dos dois destinos religiosos.

"Aparecida é uma das basílicas marianas mais visitadas do mundo e o Cristo Redentor é um dos principais cartões-postais do Rio", disse Glanzmann. "E o aeroporto de São José tem condições de atender os passageiros de todo o Brasil e do mundo que queiram conhecer ou fazer esses roteiros, além de toda a nossa Rota da Fé."

O aeroporto Urbano Stumpf, de São José dos Campos, está sob concessão da SJK Airport desde novembro de 2022 e a previsão de investimento é de R$ 130 milhões.

Com Diego Felix