Brasília

Era só para ser mais um anúncio de financiamento aprovado, mas o evento do BNDES no Complexo Mais Infância do Ceará se transformou em festa de aniversário para o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

Ele completou 70 anos e foi recebido com uma festa pelas alunas do curso de bolos juninos da Escola de Gastronomia Ives Dias Branco. Havia bolo e cocada.

"Vamos comer cocada para chegar aos 70 anos desse jeito", disse uma das professoras ao elogiar Mercadante.

O chefe do BNDES não cedeu à cocada.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - Tingshu Wang - 14.abr.23/Reuters

Mercadante foi ao Ceará para anunciar a aprovação do financiamento de R$ 146,1 milhões para a operadora Brisanet. Os recursos sairão do programa BNDES FUST e serão destinados à expansão dos serviços de telecomunicações em regiões com baixa renda e baixa qualidade de rede.

O projeto da Brisanet é a primeira operação com recursos do FUST voltado à universalização de acesso à banda larga 5G em periferias e favelas.

Serão beneficiadas 168 comunidades localizadas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape (CE).

Com Diego Felix