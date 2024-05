Brasília

Os maiores bancos do país reclamam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a reforma tributária gerou distorções graves e pedem que elas sejam compensadas para evitar aumento da carga tributária do setor, o que levará ao encarecimento dos serviços e do crédito.

Segundo integrantes da equipe econômica, depois de perderem uma queda de braço de R$ 17 bilhões com o governo, que decidiu tributar o spread (diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e os juros cobrados ao tomador de empréstimos), o setor agora busca evitar o que considera ser uma discriminação.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Evaristo Sa - 09.mai.24/AFP

Diferentemente de empresas não financeiras, como indústrias, varejistas ou prestadores de serviços, as instituições financeiras terão de recolher o IVA, o imposto único, nos ganhos obtidos com aplicações realizadas no mercado com capital próprio.

Isso não ocorrerá, por exemplo, caso uma grande rede de supermercados, como o Carrefour ou o Pão de Açúcar, destine uma parte de seu dinheiro para render em um CDB ou um fundo de investimento. O eventual ganho de capital nessa operação estará isento.

Participações societárias em outras empresas não financeiras também serão afetadas. Os dividendos e juros sobre capital próprio dessas posições serão tributados —hoje eles são isentos.

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e também o BNDES são aliados nessa campanha.

Em nota, a Febraban disse que está debatendo com a Fazenda se as receitas que não advém de prestação de serviços ou consumo de bens, como receitas financeiras sobre o capital dos bancos, deveriam ou não estar sujeitas à tributação do novo modelo –a entidade diz entender que não.

"Não compreendemos como rendimentos sobre capital próprio, e como dividendos e demais participações societárias, quando obtidos por empresas não financeiras, não terão incidência do IVA, mas, quando essas mesmas receitas, de mesma natureza, forem obtidas por instituições financeiras, daí haverá a incidência do IBS e da CBS. Essa é uma assimetria que, de certo, trará impactos para a indústria bancária e o custo do crédito", disse a federação dos bancos.

Com Diego Felix