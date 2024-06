Brasília

O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, anuncia nesta segunda (17), investimentos de R$ 20 bilhões nos próximos cinco anos. Entre as ações previstas, estão benfeitorias na rodovia Anchieta no valor de R$ 200 milhões.

Também constam melhorias no VTMIS, sistema de gestão tráfego aquaviário do porto, no valor de R$ 200 milhões, e a abertura da hidrelétrica de Itatinga para uma parceria público privada, incluindo a geração de hidrogênio verde.

Metade do total a ser investido no período será via Parceria Público-Privada (PPP) e o restante em contratos firmados exclusivamente com a iniciativa privada.

Movimento no Tecon Santos, terminal de contêineres da Santos Brasil - Eduardo Anizelli/Folhapress

O cronograma e o detalhamento dos investimentos serão apresentados por Pomini, nesta segunda (17), em evento promovido pela Anetrams (Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes).

Em outubro do ano passado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou a retirada do porto de Santos do Programa Nacional de Desestatização (PND).

Com Diego Felix