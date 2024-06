São Paulo

Somente oito em dez empresas no Brasil remuneram os funcionários premiando suas habilidades mais importantes e menos da metade (43%) mapeia os talentos de sua força de trabalho.

É o que mostra o estudo "2023 Skills Snapshot Survey", da Mercer, uma das maiores consultorias de talentos, saúde e investimentos no mundo.

Para a Mercer, fazer o mapeamento de habilidades ajuda empresas a enfrentarem novos desafios - Joseph Mucira por Pixabay

No Brasil, a pesquisa contou com 88 empresas de diversos setores, que empregam de 500 a 50 mil pessoas.

Nesse grupo, 43% das corporações fazem algum tipo de mapeamento de habilidades dos funcionários. Mas, no geral, somente 66% dos cargos são analisados. E somente 8% incluem algum tipo de prêmio no salário por um talento específico do funcionário.

Apenas 3% das empresas utilizam ferramentas de inteligência artificial para identificar habilidades.

"Num momento de plena transformação do mundo do trabalho, mapear e usar skills [conhecimentos específicos do funcionários] será cada vez mais importante para dar conta dos desafios que são formar, reter e atrair talentos, assim como adequar as empresas às necessidades que o futuro do trabalho trará, por exemplo, a cargos e funções", disse Rafael Ricarte, diretor de negócios de carreira da Mercer Brasil.

Com Diego Felix