Brasília

O Banco Central deve divulgar na próxima semana os primeiros números de uma pesquisa com empresas não financeiras.

Batizada de Firmus, a consulta será uma co-irmã da Focus, sondagem feita junto a analistas financeiros e que tem sido alvo de críticas por um viés alinhado com o mercado.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central - Paulo Pinto/Agência Brasil

Os bancos centrais das economias avançadas já fazem levantamentos similares à Firmus e elas revelam que as expectativas de empresas e famílias costumam ser mais altas do que as do mercado financeiro.

A pesquisa Firmus é realizada trimestralmente e suas coletas são feitas a partir da semana seguinte à primeira reunião do Copom em cada trimestre.

A fase de testes teve início no último trimestre de 2023 e, a partir da próxima semana, será divulgada, da mesma forma como ocorre com a Focus.

Com Diego Felix