BC prevê para agosto pesquisa sobre expectativas de empresas não financeiras

Brasília

O Banco Central prevê para agosto a divulgação dos primeiros dados da pesquisa sobre as expectativas de empresas não financeiras sobre a economia brasileira. O boletim, que deve ter periodicidade trimestral, foi batizado de Firmus.

"Ao lado das expectativas de analistas de mercado, coletadas pelo Banco Central e divulgadas no Relatório Focus, a percepção e as expectativas de empresas não financeiras se constituirão em instrumento relevante de informação para melhor entendimento e análise da conjuntura econômica", disse o BC em nota.

Sede do Banco Central, em Brasília - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

A autoridade monetária entende que as expectativas são elementos que influenciam a dinâmica da atividade econômica e da formação de preços de bens e serviços, tendo impacto sobre a inflação.

Em novembro do ano passado, o BC fez uma pesquisa piloto para testar o questionário e a validação das respostas. Na amostra inicial, foram selecionadas cerca de cem empresas, sendo as maiores companhias de cada setor da atividade econômica (exceto dos setores público e financeiro).

De acordo com a autoridade monetária, "à medida que a pesquisa avance e se torne mais conhecida entre as próprias empresas, pretende-se ampliar o rol de respondentes por meio de contatos com as principais instituições representativas do setor empresarial de cada segmento econômico".

Na época do lançamento da pesquisa-piloto, o diretor Diogo Guillen (Política Econômica) disse em nota que o BC pretendia mensurar tanto as percepções das empresas do setor não financeiro quanto a evolução do ambiente macroeconômico a partir de perguntas sobre atividade econômica, demanda, inflação e custos.

O questionário de teste era dividido em duas partes. A primeira continha perguntas sobre as condições atuais da economia e dos negócios das empresas. A segunda questionava as empresas sobre a evolução esperada para a economia e para os negócios.

"Em ambas, as questões procuram capturar as percepções relacionadas à demanda pelos produtos da empresa, à variação dos custos de mão de obra, à variação dos preços dos produtos e à margem de resultado da empresa. Essas questões são complementadas por duas perguntas sobre as expectativas de inflação para os próximos 12 meses e daqui a três anos", divulgou o BC na época.

As informações das coletas iniciais foram destinadas exclusivamente para uso interno e aperfeiçoamento do questionário, sem divulgação ao público.