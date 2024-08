São Paulo

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, disse nesta quinta (29) que trabalha junto ao governo para aprimorar linhas de crédito às empresas aéreas e liberar recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) ainda neste ano.

O assunto é tocado entre o BNDES e o ministro Silvio Costa (Portos e Aeroportos). A avaliação é de que as companhias aéreas ainda não conseguiram se recuperar completamente do apagão financeiro durante a pandemia e precisam de ajuda.

Movimentação de aeronaves no aeroporto de Congonhas (SP) - Bruno Santos/Folhapress

Além da Gol, que está em recuperação judicial, a Azul também passa por problemas financeiros.

"O BNDES está pronto para operar o novo Fundo o mais rápido possível, da mesma forma que fizemos com o Fundo Emergencial do Rio Grande do Sul, em que aumentamos em seis vezes a velocidade de aprovações para as empresas e produtores gaúchos atingidos pela enchente", disse Mercadante em nota.

Gestor do FNAC, o BNDES aguarda uma resposta do Ministério da Fazenda para o tema.