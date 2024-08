Brasília

O CEO da Azul, John Rodgerson, negou ao Painel S.A. que recuperação judicial nos EUA seja uma rota da companhia no momento e que negocia com os lessores —donos das aeronaves com quem a companhia mantém contratos de leasing— a troca de ações como pagamento de uma dívida de US$ 600 milhões que deveria ser paga ao longo de três anos.

"Tudo caminha para que esse negócio seja fechado em até 30 dias", disse.

John Rodgerson, CEO da companhia aérea Azul - Pedro Ladeira/Folhapress

Chapter 11?!

(Risos) Desde a pandemia, negociamos contratos com nossos credores e acertamos com os lessores que quitaríamos a dívida, de cerca de US$ 600 milhões, ao longo dos próximos três anos. Essa dívida começa a vencer no ano que vem e tínhamos a opção de pagá-la com ações, com mais dívida, ou com caixa.

O que mudou?

Só que o preço da ação está muito baixo, o mercado está muito apertado neste momento por causa do dólar. Então, propus aos lessores um acordo que melhore a situação tanto para nós, quanto para eles. Conversei com quatro deles, que detêm mais ou menos 85% desse crédito, e se mostraram interessados.

Por que isso é bom para ambos?

Não posso levantar dinheiro novo para pagar dinheiro velho, né? E ninguém quer capitalizar uma empresa. Então, minha ideia foi fechar uma parcela fixa com esses lessores hoje, em equity [participação] porque, assim, eu posso levantar capital, e seguir em frente. E, de repente, a Bloomberg diz que estou fazendo um Chapter 11. Isso não é verdade.

O que se afirmou é que os lessores não teriam recebido a proposta tão amistosamente, o que levaria ao Chapter 11.

O Chapter 11 prejudica demais os lessores, que são nossos parceiros. Eles estão entregando aeronaves para nós hoje, amanhã e no quarto trimestre.

A negociação com os lessores era para antecipar o pagamento integral dos US$ 600 milhões?

Sim. A outra opção era receberem as ações, conforme o acordo. Só que ninguém imaginava que o real iria para R$ 5,50 e os juros estão altos. O mercado financeiro está olhando esse instrumento como um peso em cima da Azul.

A ideia é uma parcela fixa de quanto?

Vamos fechar uma parcela fixa, mas não posso dizer agora de quanto ela será. Pode ser 20% da companhia, mais ou menos. Não está fechado. É mais ou menos isso. A Azul é um bom negócio. E outra coisa que é interessante. Ontem à noite saiu o FNAC [Fundo Nacional de Aviação Civil], que é mais uma oportunidade para capitalizar a Azul, com dinheiro mais barato. São R$ 5 bilhões, segundo o ministro Silvio Costa Filho [Portos e Aeroportos].

Quando deve fechar essa negociação?

Creio que em 30 dias

E se eles não aceitarem, quais serão suas alternativas?

Há sempre a possibilidade de se fazer uma negociação extrajudicial, como já fizemos no passado. Talvez a gente renegocie o prazo.

Como assim?

Poderíamos pagar em dez anos em vez de três anos. O mercado precisa entender que esse pedaço que eu devo [US$ 600 milhões] é muito pequeno em relação ao aluguel que esses lessores receberão pelas aeronaves ao longo de 12 anos.

Representa quanto desse aluguel?

Um ano de aluguel.

RAIO-X

John Rodgerson

Formado em finanças pela Brigham Young University, é um dos fundadores da Azul e diretor-presidente da companhia desde julho de 2017. Antes de ocupar a posição, Rodgerson foi vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores da Azul, sendo responsável pelas áreas de Planejamento e Análise Financeira, Tesouraria e Contabilidade da empresa aérea. Também ocupou o cargo de diretor‐presidente da subsidiária operacional da companhia, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., entre agosto de 2019 e outubro de 2022. Antes de ingressar na Azul, Rodgerson foi diretor de Planejamento e Análise Financeira na JetBlue Airways, além de ter trabalhado para a IBM Global Services.