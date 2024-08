Brasília

O Carnaval continua rendendo divisas para compositores brasileiros. Levantamento do Ecad, escritório que arrecada e distribui direitos autorais no país, mostra que a música "Eva" liderou entre as vinte mais tocadas em shows no primeiro semestre.

Nesse período, foram arrecadados R$ 107 milhões em royalties, alta de 22% ante o mesmo período do ano anterior. Apesar disso, houve uma queda de 27% na quantidade de shows realizados no período —foram 5.355 shows a menos entre janeiro e junho deste ano, totalizando 14.596.

Foliões durante bloco de carnaval nas ruas do centro do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Segundo o Ecad, o mercado de shows é fundamental para os compositores, forma de receberem por suas criações já que nem sempre recebem cachês musicais —destinado a apresentações de cantores e bandas.

As dez mais tocadas

Eva (Cartavetrata/Umto/Ficarelli) País Tropical (Jorge Ben Jor) Não Quero Dinheiro (Tim Maia) Macentando (Luciano |chaves/IveteSangalo/Samir Trindade) Erro Gostoso (Lucas Souza/Flavinho do Kadet/Felipe Martins/Gabriel Angelo/Eliabe Quexin/Edson Garcia) Perna Bamba (Gabriel Cantini/Lucas Medeiros/Gabriel Bk/ Shylton/Tinho Wt/Batidão Stronda/Newton Fonseca/Breno Lima) Arerê (Gilson Babilônia/Alaim Tavares) Praieiro (Manno Gomes) Faraó Divindade do Egito (Luciano Gomes) Lapada Dela (Ricardus Junior/Matheus Fernandes/Jimmy Luzzo)

Com Diego Felix