São Paulo e Brasília

O Ministério da Fazenda recebeu 23 pedidos de empresas de aposta esportiva que querem operar no Brasil. O prazo para garantir que a operação esteja liberada até 1° de janeiro, no entanto, se esgota em 20 de agosto.

Após a data, a janela de inscrições segue aberta, porém sem a garantia de que a autorização sairá até o começo do ano que vem

A Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo, pediu registro no Brasil - Dado Ruvic/REUTERS

O Sigap (Sistema de Gestão de Apostas), gerido pela Fazenda para recepção de pedidos foi aberto em 23 de maio. Até julho, foram feitos apenas cinco registros de bets que querem operar formalmente no Brasil.

Neste mês, com a proximidade da data limite, foram realizados 17 pedidos.

Como mostrou o Painel S.A., os pedidos da Betano e da Superbet, duas das maiores patrocinadoras do país, já estão em análise. Nesta terça (13), a gigante Betfair foi mais uma das companhias que entraram na lista da Fazenda.

Pelas regras estabelecidas no Congresso Nacional, as empresas terão que cumprir a obrigatoriedade do pagamento de uma outorga fixa de R$ 30 milhões e destinação de 12% do faturamento sobre as apostas para os cofres públicos.

Com Diego Felix