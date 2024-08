Chega ao mercado, nesta quinta (22), o Índice Webmotors, ferramenta de inteligência de dados que apontará variações de valores dos carros anunciados na plataforma de compra e venda de veículos. O objetivo é se tornar termômetro para lojistas, concessionárias, montadoras e bancos. Com a iniciativa, o grupo OLX, que surfa sozinho nesse mercado, passa a enfrentar concorrência.

A ferramenta, que será atualizada mensalmente, reúne dados de vendas desde 2017. Ao todo, serão 36 marcas de carros, com quase 400 modelos diferentes e cerca de 14,5 milhões de veículos ofertados no marketplace da companhia nos últimos anos.

Revenda de carros em concessionária da zona leste de São Paulo - Rivaldo Gomes/Folhapress

Neste início, constarão informações como marca, modelo, ano do veículo, quilometragem, tipo de carroceira, tipo de combustível, estado e se o anúncio foi feito por pessoa física ou jurídica.

Além disso, constarão dados de vendas feitas por locadoras. Essa será uma forma de indicar como está o movimento e as tendências desse segmento.

No primeiro relatório, que será apresentado no congresso da Fenabrave, em São Paulo, não constarão informações sobre as vendas de motocicletas, algo que a Webmotors pretende incorporar nas próximas edições.

Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, afirma que o índice da companhia será beneficiado por já contar com base de anúncios muito grande logo de início, algo que praticamente nenhum outro concorrente consegue congregar.

"Vamos colocar diversas versões para atender diversos públicos e tecnicidades. Um analista, um banco ou uma montadora vão querer realizar vários cortes de dados e o índice vai dar essa flexibilidade que hoje não existe no mercado", diz Jurcevic.

O executivo negou que o lançamento do índice busca disputar espaço no mercado de análises automotivas, hoje com forte atuação de concorrentes entre sites de classificados, como a OLX, que produz seu próprio relatório.

A ideia de desenvolver o próprio índice, diz Jurcevic, foi inspirada na experiência do Car Group, acionista majoritário da Webmotors, que já possui indicadores do tipo na Austrália, Estados Unidos, Chile e outros países.

Queda em julho

Na primeira versão do índice Webmotors, a variação mensal dos carros para o mês de julho apontará uma queda de 0,28% no preço médio dos anúncios de veículos usados. Entre os novos a variação ficou negativa em 0,06%.

Além dos dados mais atualizados, o índice mostrará um compilado de informações desde 2017.

Com Diego Felix