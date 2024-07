São Paulo

O Chevrolet Onix 2019 ampliou sua participação em vendas no Nordeste, Norte e Sul, segundo relatório Data OLX Auto, braço de inteligência automotiva do grupo.

O desempenho é reflexo dos elevados preços de carros novos.

O Chevrolet Onix é um dos carros mais vendidos no país - Divulgação

No segundo trimestre, a venda de usados, segundo a plataforma, foi puxada pelo Chevrolet Onix e Ford Fiesta.

Na região Sudeste, o Fiesta 2014 recebeu o maior destaque no período, enquanto o Volkswagen Gol 2010 liderou as vendas no Centro-Oeste.

Entre as fabricantes, a Chevrolet é a montadora com mais comercializações na OLX, seguida por Volkswagen e Fiat.

No recorte de procura por tipo de carroceria, os SUVs lideram entre os seminovos em praticamente todas as regiões: no Centro-Oeste, com 26,5%, Nordeste, com 29,3%, Sudeste com 31,2% e Sul com 30,3%.

Na região Norte, os hatches lideram com 24,8% da procura.

Com Diego Felix