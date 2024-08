Ninguém nasce sabendo tudo sobre sexo. E é justamente na fase da iniciação sexual, ou seja, no momento em que a pessoa se encontra no mundo jovem, que surgem enormes e infinitas questões sobre esse tema. Uma das grandes questões a serem esclarecidas é: como o corpo da gente funciona na hora do sexo?



Encontrar respostas é fundamental para vivermos com mais tranquilidade e prazer. Então vamos a elas!

Nosso corpo, na hora do sexo, entra em um ciclo que chamamos de "resposta sexual humana". E funciona numa sequência de quatro fases, mais ou menos assim:

A partir do momento em que você conhece melhor os seus mecanismos de prazer, vai ficando cada vez mais fácil entender esse processo - llhedgehogll/llhedgehogll/Adobe Stock

1. A primeira etapa é o desejo, que é a vontade de fazer sexo. Esse desejo é despertado pelos órgãos do sentido: tato, olfato, visão, audição e paladar. E também pela imaginação erótica, que inclui, por exemplo, memórias de coisas excitantes.



2. A segunda é a fase da excitação. Nela, a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica para receber o pênis com prazer e sem dor. Já no corpo masculino, a aceleração dos batimentos cardíacos, fruto da excitação sexual, faz com que o sangue circule mais rapidamente e isso leva à ereção. Vale saber: em linhas gerais, ereção nada mais é do que um pênis com suas estruturas internas cheias de sangue.



3. A terceira etapa é o orgasmo ou clímax sexual. Esse é o ponto máximo de prazer, um pico, que promove uma série de contrações na região genital masculina e feminina. Tais contrações prazerosas fazem com que o sêmen (o esperma) seja lançado para fora do corpo do rapaz: isso é a ejaculação.



4. A quarta e última etapa é a resolução, também chamada de período refratário. Nesse momento, os órgãos genitais começam lentamente a voltar ao estado de repouso. Ou seja, ao momento anterior ao início da resposta sexual. E nessa etapa, portanto, o corpo vai entrando em um profundo e prazeroso relaxamento. É quando dá vontade de parar um pouco e descansar.

E por que, ou para que (qual a finalidade) é importante saber disso tudo?



O objetivo é autoconhecimento. A partir do momento em que você conhece melhor os seus mecanismos de prazer, vai ficando cada vez mais fácil entender esse processo e as possibilidades, ou as dificuldades, que podem surgir ao longo dele.



Enfim, tudo o que vivemos na cama pode ser resumido nesse ciclo da resposta sexual humana. Conhecer mais sobre isso é um jeito de deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, sabendo que o corpo tem um funcionamento próprio e que nem tudo a gente pode controlar.



Visite mais esse conhecimento e reflita sobre isso. O seu prazer certamente agradece. Até a próxima semana!